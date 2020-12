Jazz et Laurent : disputes, rupture, guests... les premières images de la JLC Family saison 3

La JLC Family est de retour pour sa saison 3 le 4 janvier 2020 sur TFX ! Jazz, Laurent, Chelsea, Cayden et leurs proches Eva Queen, Sandra (la mère de Jazz), Olivier (le beau-père de Jazz), Sisika, Emine et Justine vous ont préparé une nouvelle saison encore plus incroyable que les précédentes. Vous allez notamment suivre le nouveau départ du couple dans leur nouvelle villa complètement dingue, son incroyable vie, mais aussi ses disputes. Les tensions seront d'ailleurs plus que jamais présentes entre Jazz et Laurent.

La crise des 3 ans pour Jazz et Laurent

Comme annoncé en novembre dernier, le tournage de la JLC Family saison 3 a bel et bien été interrompu suite à une énorme dispute entre les parents de Jazz et Cayden. La preuve dans les premières images où on peut voir Laurent et Jazz en pleine crise, assez violente : "Dégage alors ! (...) C'est fini, je ne veux plus faire le tournage. Va te faire enc*ler. Vous vous rentrez chez vous, je ne veux plus personne chez moi", balance l'ex-candidate des Anges 8. Résultat ? Laurent partira de la maison, laissant Jazz complètement démunie et en larmes.

Arriveront-ils à remonter la pente et à passer le cap des 3 ans ou alors le divorce est-il proche ? On sait déjà qu'ils survivront à cette étape, mais aujourd'hui, les amoureux traversent une nouvelle épreuve difficile, depuis que Maeva Ghennam a balancé les infidélités de l'interprète de COTE.

Des invités connus

En plus de la tempête qui plane sur la JLC Family, des guests connus seront de la partie dans la saison 3, un nouveau départ. Qui ça ? Hillary (Mamans & célèbres), Martika Caringella, Liam Di Benedetto ou encore Fidji Ruiz. Les filles seront d'ailleurs très présentes pour leur amie Jazz durant son break avec Laurent : "il faut vraiment qu'il ouvre les yeux et qu'il réalise que la vie ici, ce n'est pas ses potes, c'est vous", confie l'ex de Dylan Thiry aujourd'hui en couple avec Anas.

Une crémaillère de dingue

Rassurez-vous, la bonne humeur sera aussi de la partie dans cette nouvelle saison. Jazz et Laurent organiseront d'ailleurs une énorme crémaillère à leur image entre show complètement dingue, soirée XXL et venues surprises comme celles de Marwa Loud et Vegedream.