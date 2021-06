Paga quitte Les Marseillais pour rejoindre Kevin Guedj et Carla Moreau sur C8 ? Il répond

C'est officiel, Kevin Guedj et Carla Moreau arrêtent Les Marseillais ! Le couple a confirmé la rumeur sur le plateau de TPMP avant d'annoncer sont tout nouveau projet : leur propre émission de télé-réalité sur C8. "On va suivre notre vie, notre mariage avec nos amis. Plein de choses vont aussi se passer entre nous", ont révélé Carla et Kevin. Une nouvelle page se tourne pour les parents de Ruby. La nouvelle saison des Marseillais se fera donc sans eux, mais se fera-t-elle aussi sans Paga ?

Paga reste-t-il dans Les Marseillais ?

Avant que Kevin Guedj et Carla Moreau ne partagent officiellement leur concept, il se murmurait qu'ils animeraient un jeu télévisé, un peu comme Ninja Warrior, et que Paga quitterait Les Marseillais et W9 pour les rejoindre sur C8.

Face à toutes les interrogations des internautes, l'ex-candidat des Marseillais à Dubaï a pris la parole sur Snapchat pour répondre à la rumeur : "J'ai reçu 899 000 milliards de messages pour savoir si j'allais aussi quitter Les Marseillais pour rejoindre Kevin. Alors, je vous réponds (...) Je reste dans Les Marseillais, voilà, ça c'est la grande nouvelle. J'ai toujours mon contrat d'exclu, je me sens bien avec la production."

"Je suis très content pour Kevin et Carla"

Paga, qui ne serait plus en couple avec Luna, a ensuite confié : "Pour ma part, je suis très content et très fier pour Kevin et Carla. Ca m'a beaucoup affecté, comme ça a affecté certains des Marseillais. Après, c'est la vie, c'est une page qui se tourne. Moi dans tous les cas, je reste à Marseille. Le mercato ce n'est pas pour maintenant. Voilà, le débat est clos. Je reste dans Les Marseillais et en plus de ça, je vais affronter le reste du monde et je vais les manger tout cru." L'ex d'Adixia participera donc bien aux Marseillais VS Le reste du monde 6 cet été !