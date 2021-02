Black Panther : le réalisateur prépare une série sur le Wakanda pour Disney+

On espère que le Wakanda est un monde qui vous plait, car celui-ci n'est pas près de quitter nos écrans. Tandis que Ryan Coogler prépare déjà un film Black Panther 2 aussi mystérieux qu'attendu des fans, le réalisateur et scénariste de la franchise s'est une nouvelle fois associé à Marvel/Disney afin de créer un projet supplémentaire plongé dans cet univers.

Toujours plus de Wakanda sur nos écrans

Ainsi, d'après les premières révélations, Proximity Media - la société de production de Ryan Coogler, a signé un contrat d'exclusivité de 5 ans avec Walt Disney Company avec pour objectif de produire différentes séries. Et parmi les idées que les deux parties ont déjà en tête, on y retrouve notamment l'envie de donner vie à une série centrée sur le Wakanda (donc sa population, ses décors, sa richesse technologique...) à destination de Disney+.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore s'il y aura une connexion avec Black Panther avec des apparitions des proches de T'Challa ou si l'histoire suivra simplement de nouveaux personnages avec leurs propres histoires (un peu à la manière de Agents of Shield). Néanmoins, quand on sait à quel point les acteurs sont attachés à la franchise et que Disney+ est une grande gourmande concernant le MCU avec des séries déjà préparées ou à venir centrées sur Wanda & Vision, Faucon & le Soldat de l'hiver, Hawkeye, She-Hulk ou encore Ms. Marvel, l'idée de futurs gros caméos n'est pas à rejeter.

Un réalisateur comblé

Quoi qu'il en soit, une chose est déjà certaine, cette collaboration fait le bonheur du réalisateur. Ryan Coogler n'a rien dévoilé de ses plans futurs pour cette série, mais le papa de Black Panther n'a pu cacher son enthousiasme. Dans un communiqué, le réalisateur a déclaré : "Travailler avec Walt Disney Company sur Black Panther était déjà un rêve qui devenait réalité. En tant que gros utilisateurs de la télévision, nous ne pourrions pas être plus heureux que de lancer un partenariat avec Bob Iger, Dana Walden et tous les studios incroyables sous le giron de Disney. (...) Nous sommes spécialement excités par ce premier pas que nous allons faire aux côtés de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires de chez Marvel Studios avec qui nous allons travailler main dans la main sur certaines séries bien spécifiques liées au MCU pour Disney+. On a déjà quelques projets dans les cartons que l'on a hâte de partager".