Black Panther 2 : après la mort de Chadwick Boseman, Michael B. Jordan (Killmonger) veut revenir

Malgré le décès de Chadwick Boseman en 2020, la franchise Black Panther n'est pas terminée. On le sait, Marvel compte encore sur le super-héros pour l'avenir du MCU et Ryan Coogler (le réalisateur) travaille déjà sur un second film. Un projet qui interroge logiquement (comment faire une suite crédible sans le héros principal qui donne son nom à la saga ?) et auquel Michael B. Jordan ne ferme pas la porte.

Michael B. Jordan prêt à revenir dans Black Panther

Au détour d'un entretien accordé à People Magazine, le comédien a dans un premier temps confessé être encore aujourd'hui touché par la disparition de son ami, "J'ai vraiment vécu une année difficile avec la perte de quelqu'un qui était proche. Et cette disparition est également dévastatrice pour la franchise".

Aussi, Michael B. Jordan n'a pas caché son envie de reprendre son rôle de Killmonger afin d'aider Black Panther à se relever et honorer comme il se doit l'héritage de Chadwick Boseman, "C'est quelque chose qui me tient réellement à coeur pour des raisons évidentes".

Un univers adoré de l'acteur

L'acteur l'a ensuite précisé, même si son retour à l'écran serait étrange et forcerait Ryan Coogler à se casser la tête pour le légitimer (après tout Killmonger est censé être mort), il est bien trop attaché à cet univers pour lui tourner le dos maintenant, "Faire partie de ce monde à travers un personnage que j'ai adoré jouer, travailler avec Ryan Coogler, toutes ces belles choses... Ici, c'est comme une famille. On a vraiment créé une famille". De fait, il l'a assuré : "Pouvoir retrouver ce monde c'est une possibilité qui, je pense, sera toujours sur la table".

Le message est passé, reste à savoir si Marvel l'entendra.