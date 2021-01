Black Panther 2 : le patron du MCU dévoile de nouveaux détails sur le prochain film

Pas de nouveau T'Challa

Malgré le récent décès de Chadwick Boseman, la franchise Black Panther va se poursuivre au cinéma. On le sait, Ryan Coogler - le réalisateur, est actuellement en train de travailler sur un deuxième film qui verra un nouveau personnage se glisser sous le costume du héros.

Au micro de Deadline, Kevin Feige - le big boss du MCU, a en effet rappelé, "Nous n'allons pas mettre en scène une version CGI de Chadwick, et nous n'allons pas non plus recaster T'Challa". Et si le nom de son successeur n'est pas encore connu, les premières rumeurs à ce sujet parlent déjà de Shuri, la soeur de T'Challa. Dans tous les cas, une chose est sûre, ce nouveau héros ne sera pas là pour effacer T'Challa mais bien pour l'honorer, "Ca fait partie de nos objectifs, de rendre hommage et faire preuve de respect envers les enseignements acquis à travers Chadwick".

Une plus grande place réservée au Wakanda

Et du côté de l'histoire, que racontera ce Black Panther 2 qui se fera donc sans sa star ? A priori, Ryan Coogler en profitera pour s'intéresser davantage à cet univers, qui n'avait été abordé que de façon superficielle dans le premier film, "Une grande partie des comics, et même de ce que l'on pouvait voir dans Black Panther, est consacré au monde du Wakanda. Il s'agit d'un endroit qui mérite d'être exploré encore plus avec ses personnages et ses différentes sous-cultures." Kevin Feige l'a assuré, "Ca a toujours été l'objectif principal de cette nouvelle histoire".

Un projet qui s'annonce prometteur visuellement et qui enthousiasme particulièrement les producteurs, "Ryan Coogler travaille très dur sur le script, avec tout le respect, l'amour et le génie qu'il a, ce qui est un grand soulagement [après le drame]. Il avait déjà pour ambition de faire avancer la mythologie et le monde du Wakanda".

Préparez-vous donc à encore plus de fonds verts !