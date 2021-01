WandaVision saison 1 : qui est l'homme vu à la fin de l'épisode 2 ?

Les plus attentifs l'auront remarqué, les deux premiers épisodes de WandaVision qui sont disponibles depuis le vendredi 15 janvier sur Disney+ contiennent plusieurs clins d'oeil à l'univers Marvel. Certains pourraient même nous donner des indices sur ce qui se trame vraiment à Westview. Dès le premier épisode de la série (découvrez notre avis sur le show), on se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond, sans parler du fait que Vision est censé être mort et que l'action de la série débute dans les années 50...

Qui est l'homme en costume d'apiculteur ?

A la fin de l'épisode 2 de la saison 1 de WandaVision, Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) sortent de leur maison en pleine nuit et voient un homme habillé d'un costume d'apiculteur (et qu'on avait déjà pu voir dans les bandes-annonces de la série). Le personnage est entouré d'abeilles qui bourdonnent et fuit quand il se rend compte qu'il a été repéré.

Un peu plus tôt dans l'épisode, Wanda découvre un hélicoptère en couleur dans ses fleurs. Le jouet porte un emblème ressemblant à une épée. Un symbole que l'on retrouve un peu plus tard dans le dos de l'homme portant le costume d'apiculteur :