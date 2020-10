Faucon et le Soldat de l'hiver : d'anciens personnages oubliés du MCU seront au casting de la série

On ne sait pas encore à quelle date précise Disney+ mettra en ligne la série Faucon et le Soldat de l'hiver, un spin-off du MCU porté par Anthony Mackie et Sebastian Stan, mais on sait déjà qu'elle fera le bonheur de tous les fans des films habituels de Marvel.

Des personnages secondaires enfin au premier plan

Invité du podcast Script Apart, Derek Kolstad - recruté pour participer à l'écriture de cette fiction, a en effet dévoilé l'une des ambitions des créateurs. De quoi s'agit-il ? De rendre hommage à certains héros injustement mis de côté au fil des années.

"Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des personnages qui étaient présents au tout début des films Marvel" a-t-il ainsi révélé, avant d'ajouter de façon intrigante, "On leur ajoute de l'épaisseur, on les réinvente d'une façon qui va bousculer la structure narrative. C'est incroyablement génial !"

Des versions badass à venir

Difficile de savoir précisément ce qu'il entend par là, ou de deviner les personnages concernés (même si certaines photos de tournage ont pu nous donner quelques indices), mais Derek Kolstad a pris pour exemple celui de Robin de Batman afin d'imager les évolutions à venir, "Tout le monde a tendance à faire de la merde avec des personnages comme Robin [dans des adaptations]. Mais Robin est en réalité vraiment badass et le devient encore plus dans les comics. Donc prendre des personnages secondaires pour leur donner des rôles principaux, c'est ce que l'on fait."

Selon le scénariste, cette série - justement portée par deux side-kick habituels, aura donc pour objectif de mettre en lumière la valeur de tels personnages, "Ils deviennent bien plus cool, plus intéressants. Il y a plus d'humanité en eux, plus de désir, de souffrance et une meilleure compréhension de qui ils sont. (...) Cette série va être put*in de cool !" Vivement 2021 !