Angèle Salentino (Les Vacances des Anges 4) VS Raphaël et Tiffany : la guerre reprend au tribunal

Pour rappel, Raphaël et Tiffany s'étaient défendus face aux accusations dans TPMP sur C8. "C'est des inepties. Harcèlement, c'est un mot qui est très fort. Dire que c'est du harcèlement, non, je ne pense pas. Après oui, il y a des querelles entre les candidats" avait déclaré Raphaël Pépin, qui est avec Tiffany dans La Bataille des Couples 3 sur TFX. Tiffany Gounin avait ajouté : "On nous a jamais forcés à faire quoi que ce soit. On a le droit de faire ce qu'on veut, on n'est pas des prisonniers de la production ! Si demain, on veut partir parce que ça ne nous plaît pas, on peut".