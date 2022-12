"Écrire ces choses horribles n'est vraiment pas normal" : des fans toxiques de Bridgerton insultent la copine d'un acteur, il réagit

"Venir sur cette page qui parle de mon travail et ternir une chose qui devait être agréable et écrire ces choses horribles n'est vraiment pas normal. Je suis une personne résiliente, mais hier c'était beaucoup trop." ajoute l'actrice. Suite à cette vague de harcèlement et d'insultes, Jade Davies a décidé de faire une pause et a passé son compte Instagram en privé. "Jouer les trolls est si dangereux. S'il vous plaît, réfléchissez avant de parler." a-t-elle conclu.