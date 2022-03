Charithra Chandran (Edwina dans La Chronique des Bridgerton) insultée par des "fans" : elle réagit

Elle est l'un des nouveaux visages de Bridgerton. A 25 ans (découvrez l'âge des acteurs vs ceux de leurs personnages), Charithra Chandran tient son premier grand rôle en donnant vie à Edwina Sharma, la soeur de Kate (Simone Ashley) dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Un personnage qui fait débat chez certains fans.

Pourquoi tant de haine contre Edwina et son interprète ? Dans la version série, le personnage prend beaucoup plus d'importance que dans le roman et finit même par presque se marier avec Anthony (Jonathan Bailey). Une intrigue et un triangle amoureux qui n'ont pas plu à de nombreux fans des romans écrits par Julia Quinn. Déjà avant le lancement, l'actrice avait calmé les internautes et tenté de rassurer les adeptes des livres, en vain. Après la publication de l'affiche officielle, Charithra Chandran a même désactivé son compte Twitter suite à un flot d'insultes et de messages négatifs. L'actrice a même été coupée du poster par certains "fans" du couple Kate/Anthony.

"C'est difficile"

Charithra Chandran a donc dû faire face à ces messages négatifs avant même la sortie de la saison 2 sur Netflix. Interrogée par Entertainment Weekly sur cette vague de haine, la jeune star a reconnu que tout cela avait été "difficile" à vivre. "Ça m'a déçue car je me suis demandée : 'Comment est-ce qu'ils peuvent commenter ou partager des émotions si extrêmes sans savoir de quoi ils parlent ?" a-t-elle expliqué. L'actrice souligne aussi qu'avant la sortie, elle n'a pas souhaité tromper les fans, dans l'espoir de les mettre de son côté. "Je ne pouvais pas mentir. Edwina est amoureuse d'Anthony dans la série. C'est vrai. Ils ont une connexion" a-t-elle ajouté.

Pourquoi Edwina n'a pas vu le rapprochement d'Anthony et Kate selon l'actrice

Dans son interview, Charithra Chandran est aussi revenue sur le trio Anthony/Kate/Edwina et a expliqué pourquoi, selon elle, son personnage ne s'est pas rendu compte des sentiments de Kate et Anthony jusqu'au mariage. "Ça ne viendrait jamais à l'idée pour Edwina que Kate pouvait être amoureuse de la même personne qu'elle. Quand on pense une chose impossible, on ne cherche pas. Je ne chercherai pas des éléphants qui volent ? Pour elle, c'était impossible donc pourquoi s'en serait-elle rendue compte ?" a-t-elle expliqué.