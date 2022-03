Will Smith gifle Chris Rock aux Oscars 2022 : une enquête ouverte, il s'excuse pour son geste "inacceptable et inexcusable"

Gagnant du premier Oscars de sa carrière lors de la cérémonie 2022 (découvrez le palmarès complet), Will Smith a fait parler de lui mais pas vraiment pour ce prix prestigieux. L'acteur révélé dans Le Prince de Bel-Air a choqué en frappant Chris Rock en plein sketch. Venu présenter un prix, l'humoriste a osé une blague d'un goût douteux sur le look de Jada Pinkett Smith, comparant son crâne rasé à celui de Demi Moore dans un film. Sauf que si l'actrice avait ce look, c'est car elle souffre d'alopécie, une maladie qui cause la perte des cheveux. En rage, Will Smith est alors monté sur scène et a giflé Chris Rock. Les deux acteurs ont eu plusieurs différends au fil des années mais ce geste, survenu avant que Will Smith ne reçoive son Oscar du meilleur acteur, a provoqué de nombreuses réactions.

L'Académie des Oscars ouvre une enquête

Après le (bad) buzz, l'Académie des Oscars a décidé d'ouvrir une enquête pour éclaircir les circonstances autour de cet incident. Dans un communiqué, elle a fait savoir qu'elle "condamnait les actions de Mr Smith" et qu'elle est prête à "explorer de façon plus approfondie les actions et conséquences", en accord avec le règlement. Traduction : il semblerait bien que toute cette séquence ne soit pas fake, comme le pensaient certains. Will Smit pourra-t-il être sanctionné pour son geste ? Selon certaines rumeurs publiées par le New York Post après la cérémonie, l'Académie des Oscars aurait envisagé de retirer son prix à Will Smith. Mais il ne s'agit évidemment que d'une rumeur à prendre avec de grosses (grosses) pincettes.

>> Will Smith et Chris Rock en conflit depuis plusieurs années : retour sur les origines du craquage <<

Pour l'instant, Chris Rock n'a pas souhaité porter plainte contre Will Smith, a confirmé la police de Los Angeles qui a précisé : "Si la personne concernée souhaite déposer une plainte à une date ultérieure, le LAPD sera disponible pour mener une enquête complète". Selon une source qui s'est confiée à Entertainment Tonight, Chris Rock aurait été "sous le choc" après l'incident. L'humoriste et acteur n'a, pour l'instant, pas évoqué cette agression publiquement.

"J'ai dépassé les limites et j'ai eu tort."

De son côté, après ses excuses dans son discours de remerciements, Will Smith s'est de nouveau exprimé dans un message posté sur Instagram. L'acteur avoue regretter son geste et s'est excusé publiquement auprès de Chris Rock. "La violence dans n'importe quelle forme est toxique et destructrice. Mon attitude aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Faire face à des blagues à mon sujet fait partie du job mais une blague sur la maladie de Jada était trop pour moi à supporter et j'ai réagi avec émotion. J'aimerais m'excuser publiquement auprès de toi, Chris. J'ai dépassé les limites et j'ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actions ne représentent pas l'homme que je veux être. Il n'y a pas de place pour la violence dans un monde d'amour et de gentillesse." a-t-il écrit.