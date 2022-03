Will Smith et Chris Rock en conflit depuis plusieurs années : retour sur les origines du craquage

Chris Rock giflé par Will Smith, pourquoi ?

Ce dimanche 27 mars 2022, après deux gros échecs en 2002 pour Ali et en 2007 pour À la recherche du bonheur, Will Smith a enfin remporté son premier Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Richard dans le film La méthode Williams. Pourtant, ce n'est pas sa victoire, ni son discours émouvant qui font parler aujourd'hui, mais bien sa réaction face à Chris Rock au cours de la cérémonie.

En cause ? Alors que l'humoriste avait profité de sa présence sur scène pour se moquer de l'alopécie de Jada Smith, le comédien - conscient que sa compagne souffre de cette maladie, était venu le rejoindre afin de le gifler avant de retourner à sa place et lui crier, "Je ne veux plus entendre le nom de ma femme dans ta put*in de bouche !"

Un comportement qui avait autant surpris que choqué les membres dans l'assemblé, mais également les spectateurs, et qui pose désormais une question : pourquoi Will Smith a-t-il à ce point craqué ? Si tout le monde s'accorde à dire que la blague était aussi mauvaise que déplacée, celle-ci ne légitimait en revanche en rien un tel excès de violence. De fait, que s'est-il passé pour que la star d'Aladdin se compromette d'une telle façon, au risque de voir l'Académie des Oscars lui retirer sa récompense ?

Une première attaque en 2016

Comme le rappelle le site américain People, il faut finalement revenir en 2016 pour comprendre que les tensions entre Will Smith et Chris Rock ne sont en réalité pas nouvelles. Au contraire, il y a déjà 6 ans, l'humoriste avait profité de son rôle d'animateur des Oscars pour s'en prendre une première fois à Jada Pinkett Smith. La raison ? A l'époque, l'actrice avait annoncé son boycott de la cérémonie qu'elle accusait d'être "trop blanche", alors même que l'Académie avait totalement snobé les acteurs et actrices noir(e)s cette année-là.

Or, plutôt que de soutenir ce mouvement - qui avait beaucoup fait parler et qui a par la suite permis aux Oscars d'amorcer une plus grande inclusivité pour les éditions suivantes, Chris Rock avait préféré ironisé sur la situation. "Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme moi qui aurait boycotté les culottes de Rihanna. J'étais simplement pas invité", avait-il déclaré sur scène, avant d'ajouter plus loin, "Jada est en colère car son mec, Will, n'est pas nommé pour le film Concussion. Je comprends. C'est pas juste que Will soit si bon ici sans être nommé. Mais ça n'est pas juste non plus de savoir qu'il a été payé 20 millions de dollars pour faire le film Wild Wild West".

Des tensions depuis plusieurs années

Et visiblement, plusieurs années après, Will Smith n'aurait jamais digéré cette moquerie et les tensions entre eux ne seraient jamais descendues. Tandis que Jada Pinkett Smith avait, dès 2016, préféré ignorer ces attaques en déclarant à E!, "On se doit d'avancer [avec ce mouvement]. Il y a énormément de choses à gérer, il se passe beaucoup de choses dans notre monde et on doit avancer", Will Smith s'était de son côté montré très proche de Sheree Zampino, l'ex-femme de Chris Rock.

En 2018, l'acteur avait en effet profité de son compte Instagram pour lui souhaiter un bon anniversaire, "Joyeux Anniv'. #MeilleureMamanDuMonde. Je t'aime, Ree-Ree", ce qui n'avait visiblement pas plu à l'humoriste, qui avait alors répondu, "Wow. Tu dois avoir une femme très ouverte". Face à cela, son ex-femme avait alors répliqué, "Ne sois pas haineux".

Oui, ça ne vole pas haut. On comprend désormais mieux pourquoi Chris Rock avait intitulé la série basée sur sa vie "Tout le monde déteste Chris".