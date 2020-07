Wejdene x Bosh : Anissa x Djomb, le mashup de génie qui va vous rester en tête tout l'été

La course au tube l'été 2020 est lancée et il y a du très lourd cette année ! Cette semaine, Aya Nakamura a dévoilé son nouveau titre Jolie Nana mais la star de Pookie a du soucis à se faire. Eh oui, deux autres français cartonnent déjà depuis plusieurs semaines : Wejdene avec Anissa qui a fait le buzz sur TikTok et Bosh (aka Karnage dans la série Validé) avec Djomb. Et quand on les mixe, c'est forcément canon !

Anissa x Djomb, le mashup de génie à écouter sans attendre

C'est sur TikTok que l'on a trouvé ce mashup de génie entre les tubes Anissa de Wejdene et Djomb de Bosh. Postée par @cestlarunj il y a quelques jours, la vidéo compte déjà plus de 488 000 vues et plus de 73 700 likes. Il faut dire que ce mix des deux tubes du moment est complètement fou. La preuve en vidéo :