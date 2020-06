Bosh (Validé) pas fan de son tube "Djomb" : "je voulais le supprimer de l'album"

En mars dernier, Canal+ frappait un grand coup dans le monde des séries mais aussi du rap français en dévoilant la série de Franck Gastambide, Validé. Au casting : de grandes stars du rap français comme Soprano, Ninho, Lacrim, Kool Shen, Mister V, mais aussi des rappeurs moins connus, que la série a permis de mettre en avant. On peut notamment citer Hatik (qui interprète Apash) ou encore Bosh, l'interprète de Karnage. Tous deux connaissent un véritable succès depuis la diffusion du show sur le rap français. "Grâce à Karnage, les gens sont allés checker ce que je faisais. J'ai gagné plein d'abonnés sur Instagram. Ce rôle a été un tremplin, il m'a apporté plus de reconnaissance", avait confié celui qui rappe depuis plus de 10 ans à Konbini.

Bosh ne voulait pas que "Djomb" sorte

Et pour cause, son titre "Djomb", dont le clip est sorti le 10 juin et qui est extrait de son deuxième album "Synkinisi", rencontre actuellement un grand succès. Pourtant, il a bien failli ne jamais voir le jour, comme l'a confié le rappeur dans "Podium" de Booska-P : "Il est lourd, mais, sans être prétentieux, Djomb c'est de la facilité. Vocalement parlant, ce n'est pas une dinguerie, c'est de l'amusement, du délire. Pour tout dire, je voulais le supprimer de l'album". Bosh reconnaît : "J'allais faire une grave erreur". Ça, c'est sûr ! Ses titres préférés ? Défilé, Dans mon élément et Fort. Un succès qui ne fait que commencer, alors que la saison 2 de Validé est en préparation.