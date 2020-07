Aya Nakamura de retour avec "Jolie Nana" : découvrez le clip de son nouveau tube de l'été ☀️

Aya Nakamura de retour avec Jolie Nana

Aya Nakamura vous a manqué ? Ca tombe bien, elle est de retour ! Après le succès de ses morceaux Djadja, Copines, Pookie, 40% (son dernier single), Soldat, La dot et Sucette, en feat avec Niska, la queen compte bien garder sa couronne avec son nouveau son Jolie Nana, aux belles saveurs de l'été, sorti ce 17 juillet 2020. Pas de panique, Wejdene ne l'a pas encore détrônée avec son hit Anissa !

Nouveau son dans lequel Aya Nakamura parle encore d'amour... et de mensonges : "Jolie nana recherche joli djo / Comment on fait ? J'suis pas très mytho / Moi j'ai le truc, je sens les pipeaux / Les pipeaux, oh yeah / Ils m'ont rendu bête, bête, bête / J'suis tombée la première, merde merde." Jolie Nana fera-t-il un aussi gros carton que Djadja lors de l'été 2018 et Pookie en 2019 ? On croise les doigts pour l'artiste qui aurait du se produire sur la scène de Coachella 2020 !

Un tournage de clip mouvementé

Pour nous ambiancer avant de partir en vacances (à moins que vous ne soyez déjà les doigts de pieds dans le sable), Aya Nakamura dégaine le clip Jolie Nana, réalisé comme un court-métrage et dans lequel elle a invité la chanteuse, actrice, humoriste et ancienne candidate de The Voice, Camille Lellouche. Elle se glisse dans la peau de miss embrouille et de cupidon pour aider Aya à trouver son nouveau "djo".

La chanteuse et son équipe sont partis tourner à Asnières-sur-Seine, dans le quartier des Courtilles, où des façades de commerces ont été repeintes en couleur flashy : "Aya Nakamura cherchait un paysage de banlieue avec la volonté de donner un côté positif", a expliqué le maire adjoint, Frédéric Sitbon, au Parisien. Le site révèle ensuite que le tournage a été assez mouvementé puisque les personnes sur place ont assisté à une course-poursuite entre des policiers et un figurant. Sympa l'ambiance !