Aya Nakamura s'impose en reine dans son nouveau clip "40%"

Aya Nakamura s'affiche en queen

Après avoir récemment réagi avec humour à son malaise au Téléthon, Aya Nakamura a dévoilé son nouveau clip 40% ce vendredi 20 décembre 2020. Elle s'y montre dans des tenues bling-bling, un coup en robe noire, un autre en robe jaune, mais toujours avec des strass, aussi bien sur ses chaussures que sur ses colliers. Plus ça brille, mieux c'est. Même lorsque la chanteuse porte un look plus street dans un tableau où elle danse comme en boîte avec ses danseuses, elle n'oublie pas la touche glam avec des matières irisées. La star se dévoile même noir et blanc, vêtue d'un maillot de bain une pièce blanc, le corps allongé et plongé dans l'eau à moitié. Une image qui rappelle de nombreux clips US.

Mais clairement, c'est le moment où Aya Nakamura se prélasse sur une méridienne façon Cléopâtre qui marque les esprits. Habillée d'une tenue avec un imprimé animal qui fait écho à celle de ses danseuses et à la véritable panthère présente dans le clip, elle passe en mode reine. Entourée des pros de la danse comme si elles étaient ses suivantes, l'artiste se fait éventer avec des plumes d'autruche. Celle qui a collaboré avec M.A.C fait ensuite un clin d'oeil à cette collection de maquillage en mettant à l'honneur un des produits de beauté.

Elle veut aussi dominer dans son couple

Ce titre, 40%, est extrait de l'album "NAKAMURA". L'interprète de Djadja, Comportement, Copines ou encore Soldat y explique qu'elle veut être la queen du couple, celle qui décide et pas l'inverse. Ce qui va donc parfaitement avec le clip. "J'suis trop charismatique yeah (yeah) / Tu kiffes mes timiniks (yeah) / Il m'a dit "baby mama, pardon" / Fais doucement, j'pète les plombs / Y a comme un hic" chante-elle.

Dans le refrain, Aya Nakamura dit aussi qu'elle ne veut pas se faire manipuler par son mec, c'est elle qui mène la relation où elle veut : "Et quand tu mens comme ça / Jusqu'à 40% (pour cent) / Tu fais la gueule, arrête-moi ça / C'était qu'un jeu, redescends / Mais mon Dieu que c'est doux, wallah j'le mène à bout / Il est piqué, c'est pas compliqué / Bébé, pour toi y a tout, pour toi y a tout / J'ai changé la donne, j'vais le dominer".