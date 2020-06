Wejdene répond aux critiques sur "Tu hors de ma vue" dans "Anissa"

Après deux mois enfermés chez nous, vous retenez quoi du confinement ? "Tu parles avec une Anissa / Mais moi j'm'appelle Wejdene. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Tu n'as pas de principes, j'te jure sur ma vie." Nous aussi ! En même temps, c'était difficile de passer à côté du morceau Anissa de Wejdene, sorti le 15 avril 2020, surtout sur TikTok. Le son continue même de tourner en boucle aujourd'hui. La carrière de l'artiste a donc complètement explosé depuis, à tel point qu'elle a signé chez Universal Music France.

"Je ne savais pas que ce n'était pas français"

Anissa de Wejdene, validé par Jul, a donc cartonné sur l'application, mais il a quand même su se démarquer avec ses paroles pour le moins originales, comme le 'tu hors de ma vue'. Une faute de français qui n'a pas plu à tout le monde. L'interprète de J'peux dead a donc reçu pas mal de critiques à cause de ça, mais au lieu d'y répondre en mode coup de gueule, elle a préféré en rire dans le clip d'Anissa.

Wejdene assume d'ailleurs pleinement que cette erreur n'est pas volontaire. "Je ne savais pas que ce n'était pas français. Pour moi, c'était français", a-t-elle avoué en interview avec PRBK avant de confier que cette expression avait fait débat : "On essaie de me corriger en me disant 'ouais, il manque un verbe'. Déjà, c'est faux, il ne manque pas de verbe. Si on en rajoute un, ce n'est toujours pas français. 'Tu hors de ma vue', je trouve ça stylé'."

"On l'entend partout le 'tu hors de ma vue'"

Les gens critiquent, mais les haters font sans aucun doute partie de ceux qui chantent 'tu hors de ma vue' h24 : "Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont beau critiquer, tout le monde reprend cette expression. Je ne dis pas que c'est devenu un classique, mais on l'entend partout le 'tu hors de ma vue'. On me reconnaît dans la rue, on me dit 'tu hors de ma vue', 'prends tes caleçons sales' ou 'Anissa'. On ne m'appelle pas Wejdene, on m'appelle Anissa carrément", nous a confié Wejdene, qui n'aime pas parler de son âge. Tout ça nous rappelle un peu l'histoire de Djadja d'Aya Nakamura.

