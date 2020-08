Wejdene : le son Coco copié sur Anissa ? Elle assume !

C'est la révélation de l'année : Wejdene est l'artiste à suivre ! Durant le confinement, son titre Anissa a fait un carton sur TikTok qui lui a valu un contrat avec Universal Music France qui publiera prochainement son premier album.

Coco et Anissa, un son similaire ? Wejdene répond

Dès que le son de Coco a été mis en ligne, certains internautes ont fait remarquer des similarités entre le nouveau single de Wejdene et son tube Anissa, inspiré de sa vie personnelle. Une chose que Wejdene assume ! La chanteuse a donné une interview au 19:45 de M6 à l'occasion de la publication du clip de Coco et évoqué les critiques. La jeune star assume pleinement le fait que les deux sons se ressemblent : "J'ai fait exprès de reprendre la topline (la mélodie, ndlr) d'Anissa parce qu'elle me plaisait. Je ne me suis même pas pris la tête en fait clairement" a-t-elle expliqué.

Sur Instagram, Wejdene a aussi fait passer un message à sa team. "Vous m'avez attendue au tournant ! Vous avez eu ma réponse. Je suis là pour réaliser mon rêve, ma détermination est trop grande pour répondre à vos critiques ! Ceux qui croient en moi je vous aime x1000" a écrit la star.