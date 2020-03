Virgil (Les Anges 12) prêt à oublier Chani avec Vanessa Lawrens ? (EXCLU VIDEO)

Dès leur arrivée en Asie, Chani et Virgil se sont mis en couple dans Les Anges 12, et si tout se passait bien au départ, l'arrivée de Cloé, l'ex du candidat, a créé de gros problèmes au sein de leur relation. Depuis, ils passent leur temps à se disputer, à se clasher et à se séparer puis à se remettre ensemble. En bref, il faut les suivre et c'est pas facile, c'est carrément galère. On a quand même le droit en ce moment à un peu de répit puisque Chani a largué Virgil et n'a pas encore changé d'avis. Le fera-t-elle ? On ne sait pas encore, on le découvrira dans les prochains épisodes.

Virgil sous le charme de Vanessa Lawrens

En attendant, l'ex de Hillary profite de son célibat, mais surtout de l'arrivée de Vanessa Lawrens, en couple avec un inconnu du milieu de la télé-réalité. Virgil apprécie physiquement l'ancienne petite amie de Illan et ça, Jonathan Matijas et Sarah Lopez, qui ne sont plus ensemble aujourd'hui, l'ont bien compris : "Tu passes de Chani à Vanessa, c'est vraiment le Ying et le Yang (...) Virgil a clairement un crush sur Vanessa et là je me dis 'olala', Virgil c'est quand même le pote d'Illan", balance Sarah dans l'extrait exclu des Anges 12 à découvrir dans notre diaporama. Virgil fait style de ne pas comprendre, mais son sourire en dit long. Après Yumee et Illan, un nouveau en couple en vue ? Un nouveau râteau attend-il le boxeur ?