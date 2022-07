Umbrella Academy saison 4 : 7 théories sur la suite de la série

7. Stanley va revenir

Dans la saison 3, on a aussi pu découvrir Stanley joué par Javon Walton vu dans Euphoria. Le garçon était emporté par le Kugelblitz et donc présumé mort. Mais on a comme l'impression qu'il va revenir dans la saison 4 de la série. Après tout, on ne sait pas ce que sont devenus toutes les personnes emportées par le Kugelblitz mais il semble plus que probable que la Terre n'ait pas été vidée de tous ses habitants. Et puisque le créateur a refusé de confirmer le retour ou l'absence de Stan dans la suite, on se dit qu'il nous prépare une belle surprise.