Umbrella Academy saison 3 : explication de la fin et de la scène avec Ben, les acteurs et le créateur nous éclairent

Les fins du monde s'enchaînent dans Umbrella Academy et cette fois, nos héros ont failli y passer. De retour en 2019 mais dans un monde différent, ils ont échappé de peu au kugelblitz et certains ont failli vraiment y passer. Malgré leurs morts, Luther (Tom Hopper) et Klaus (Robert Sheehan) ont réussi à survivre mais il y a un twist.

Quelle fin pour la saison 3 d'Umbrella Academy ?

A la fin de la saison 3 d'Umbrella Academy, les Hargreeves réussissaient à échapper à la mort et semblaient revenir dans leur monde. Sauf qu'il y a un problème : ils n'avaient plus de pouvoirs ! Exit les gros muscles de Luther, la téléportation de Cinq (Aidan Gallagher) ou encore les skills de Diego (David Castañeda) avec les couteaux. Un monde qui semblait bien différent puisque Reginald Hargreeves (Colm Feore) était bien toujours vivant.

Ce que ça veut dire pour la saison 4 selon les acteurs

Mais que signifie cette fin et que veut-elle dire pour la possible saison 4 qui pourrait être la dernière ? Interrogés par Entertainment Weekly, les membres du casting de Umbrella Academy ont donné leurs avis. Aidan Gallagher pense que certains vont avoir du mal à vivre sans leurs pouvoirs tandis que d'autres devraient en profiter pour vivre une nouvelle vie. Ritu Arya qui joue Lila, explique de son côté : "Je pense que la confiance de Lila est due en grande partie au fait qu'elle peut imiter les pouvoirs des autres. Je suis intéressée de la voir sans ça". D'autres ont des idées plus chelou comme David Castañeda qui veut voir Luther et Diego... travailler dans un parc d'attractions.

Que signifie la scène post-générique avec Ben ?

Si vous avez arrêté l'épisode en plein générique, vous n'avez peut-être pas tout vu ! Eh oui, il y a une scène cachée : on y voir Ben (Justin H. Min) lisant un livre dans le métro. L'interprète de Ben a expliqué qu'il ne sait pas ce que signifie cette scène et qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une scène post-générique. Il a seulement expliqué que Ben se trouve dans le métro en Corée.

Dans une interview donnée à Entertainment Tonight, le créateur Steve Blackman a assuré qu'il s'agit bien du même Ben que celui de la saison 3 et qu'il s'agit d'une scène qui arrivera la saison prochaine. "C'est un indice sur ce qui arrive mais c'est notre Ben. Ce n'est pas un Ben d'une autre chronologie. C'est le Ben Sparow, c'est tout ce que je peux vous dire" a-t-il confié.