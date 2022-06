Umbrella Academy : une saison 4 prévue ? Le créateur est prêt mais annonce une très mauvaise nouvelle

5 jours après sa mise en ligne sur Netflix, vous avez déjà dévoré l'intégralité de la saison 3 d'Umbrella Academy ? On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer : il va désormais falloir faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir découvrir une potentielle suite.

Une suite possible pour Umbrella Academy ?

Même si les nouveaux épisodes portés par Elliot Page - qui a vu son personnage entamer la même transition que lui, Robert Sheehan ou encore Tom Hopper cartonnent déjà sur la plateforme, celle-ci n'a toujours pas officialisé le renouvellement de sa série. Et même Steve Blackman, son créateur, est actuellement dans le flou au sujet de son avenir.

"Je ne sais pas jusqu'à combien de saisons Netflix est prête à aller, a-t-il confessé auprès de TVLine. Mais je leur ai déjà pitché une saison 4, et j'en connais le début, le milieu et la fin". Vous l'aurez donc compris, si les dirigeants du site de streaming ne semblent pas encore décidés, Blackman n'attend de son côté que leur feu vert pour débuter la production. Une information déjà rassurante au regard de la façon dont s'est terminée la saison 3 !

>> Umbrella Academy saison 3 : pourquoi le changement de voix de Viktor (Elliot Page) en VF fait débat, les fans déçus par une incohérence <<

La saison 4 devrait être la dernière

Par ailleurs, le créateur a révélé qu'il possédait avec lui un argument ultime pour convaincre Netflix de continuer à sortir son chéquier, conscient que la série n'est pourtant pas la plus puissante de son catalogue. De quoi s'agit-il ? "Quand j'ai débuté la série, je n'avais en tête que les quatre premières saisons". Autrement dit, il a toujours imaginé Umbrella Academy en 4 chapitres et il ne reste plus grand chose à faire pour arriver à cette fin.

Un argument suffisant pour convaincre les dirigeants de poursuivre l'aventure encore un petit peu ? Difficile à dire. En revanche, cette révélation a de quoi surprendre. Après tout, les comics dont est adaptée la série existent toujours et Gerard Way, son auteur, n'est pas décidé à s'arrêter, "Il veut créer des trucs pour une nouvelle décennie et il va continuer à imaginer de nouveaux tomes".

Cependant, malgré l'assurance de nouvelles choses à adapter, Blackman est aujourd'hui persuadé qu'étirer la série en longueur ne serait pas une bonne chose pour celle-ci. "J'ai déjà en tête ce que je pense être la fin parfaite pour la série, a-t-il admis. Peut-être que Netflix en voudra encore plus, mais j'ai une pensée très douce / sereine sur la façon dont je pense que la série devrait prendre fin et de la direction à prendre pour cela".

Bref, si tout va bien, on devrait donc avoir le droit à une saison 4 d'Umbrella Academy (yeah), mais celle-ci devrait également la dernière (bouh). Un véritable ascenseur émotionnel !