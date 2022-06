Umbrella Academy saison 3 : pourquoi le changement de voix de Viktor (Elliot Page) en VF fait débat, les fans déçus par une incohérence

Le regret des fans sur la VF

A noter par ailleurs qu'il ne s'agit pas là du seul reproche du public au sujet de la VF. Si le choix de changer de comédien de doublage pour coller au mieux à l'évolution d'Eliott Page est logiquement applaudi par (presque) tous, nombreux sont ceux en revanche à déplorer que l'équipe de Deluxe Media Paris ne soit pas allée au bout de ses idées.

Et pour cause, c'est Jean-Baptiste Maunier - l'inoubliable interprète de Pierre Morhange dans le film Les Choristes (2004), qui est désormais chargé de lui prêter sa voix. Or, si son talent n'est pas remis en cause ici, il aurait été préférable pour certains qu'un véritable acteur transgenre soit recruté pour faire vivre Viktor à l'écran de la façon la plus fidèle possible.