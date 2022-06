Elliot Page (Umbrella Academy) sur sa transition : "Ça a radicalement amélioré ma vie"

En décembre 2020, Elliot Page faisait son coming-out transgenre dans un post sur les réseaux sociaux. "Salut les amis, je veux partager avec vous le fait que je suis trans et que mon pronom est il et mon nom est Elliot." avait écrit l'acteur révélé dans Juno. En 2021, il est devenu le premier homme trans à faire la Une du Time et continue de militer pour les droits de tous.

"Ça m'a rendu meilleur sur tellement d'aspects"

Invité dans l'émission de Seth Meyers pour le grand retour de Umbrella Academy (les épisodes de la saison 3 sont disponibles sur Netflix depuis ce 22 juin), Elliot Page a évoqué sa vie depuis sa transition et confié s'être senti majoritairement soutenu par le public. "Aujourd'hui, ce sur quoi je veux me focaliser, c'est la joie que je ressens, le degré de présence que je ressens. Je ressens des choses que je ne pensais pas possibles pendant un long, long moment." a-t-il expliqué. S'il reconnait que certains moments peuvent être plus "compliqués", Elliot Page a aussi livré un message d'unité. "Que l'on soit trans, non-binaire, cis, nous avons tous les mêmes attentes, les mêmes limites, les mêmes contraintes. Ce serait tellement spécial si nous pouvions tous discuter du fait que nous sommes tous similaires" confie-t-il.

Quant à sa transition : "Je pense que ça m'a rendu meilleur sur tellement d'aspects. En tant que personne, ami, dans mes relations. Ça a radicalement amélioré ma vie et j'espère que les gens qui ont un soucis avec moi peuvent essayer d'entendre ça et d'adhérer à ça à un certain niveau" déclare l'acteur.

Elliot Page a collaboré avec l'équipe pour créer Viktor

Dans la saison 3 de Umbrella Academy, les fans vont découvrir Viktor. Elliot Page a d'ailleurs participé au développement du personnage avec Steve Blackman, le créateur de la série. "Quand nous en avons parlé, il était très excité d'incorporer ça à la série." s'est souvenu l'acteur.