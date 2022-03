Euphoria saison 3 : (SPOILER) pas vraiment mort ? L'acteur sème le doute

Après plus de deux ans d'attente, la saison 2 d'Euphoria n'a pas déçu. Zendaya nous a encore bluffé en Rue avec des scènes intenses, on a pu voir de nouvelles scènes chocs et surprenantes (découvrez si Eric Dane a eu recours à une prothèse de pénis ou non pour sa scène dénudée) et un possible guest de Tom Holland. Mais le final nous a brisé le coeur : après la mort de Mouse, Custer (Tyler Chase) collaborait avec la police pour faire tomber Fezco (Angus Cloud) et Ash (Jason Walton). Sauf que rien ne se passait comme prévu : Ash tuait Custer puis, alors que la police débarquait à leur appart, décidait de s'enfermer dans la salle de bains et de combattre les flics. Résultat ? Il semblait se faire tirer dessus en pleine tête. On dit "semblait" car, si on voit la lumière du sniper pointée sur son front, le coup de feu est entendu et non montré, la caméra se focalisant sur le visage de Fez.

Ash toujours vivant ? Jason Walton ne dit pas non

Et si Ash était en fait toujours en vie ? Impossible ? Oui et non. Si l'épisode final de la saison 2 d'Euphoria ne semblait pas laissé grande place au doute, Jason Walton qui interprète le personnage a laissé la porte ouverte dans une interview donnée à Variety. Interrogé sur les théories qui laissent entendre que Ash n'a pas été tué, l'acteur a répondu : "Il y a définitivement de l'espoir pour que Ash soit en vie. Car s'il y a une personne qui peut se prendre une balle, c'est Ashtray. C'est un gamin badass, il ne plaisante pas. Je pense qu'il a une chance d'être là pour la saison 3" a confié l'acteur de 15 ans. Des propos quand même nuancés un peu plus loin dans son interview puisque l'acteur a expliqué qu'il avait très ému par sa dernière scène et son départ de la série. Ne nous fait pas de faux espoirs !!

L'autre personnage qui devait mourir à l'origine

Ash ne devait d'ailleurs pas être la victime à l'origine ! Jason Walton a dévoilé que, dans les premiers scripts, c'est Fezco qui devait se faire tirer dessus (ça a été le cas dans le final mais sa blessure semblait moins importante. "Il n'était pas censé se faire tirer dessus ! C'était Fez qui devait se faire tirer dessus ce qui est fou. Et genre, un jour avant, ils ont changé l'histoire pour que ce soit mon personnage" a expliqué l'acteur. Quoiqu'il en soit, l'attente jusqu'à la saison 3 d'Euphoria s'annonce loooongue.