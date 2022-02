Euphoria saison 2 : une prothèse de pénis pour Eric Dane ? Sa réponse cash et drôle

La saison 2 d'Euphoria est de retour depuis quelques semaines sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France. Cette série co-produite par le rappeur Drake explore le quotidien d'un groupe de lycéens américains qui noient leurs problèmes dans le sexe, la drogue et l'alcool. Dans la saison 2, plusieurs scènes ont déjà fait parler sur la toile à cause de leur côté trash. Dans le premier épisode un figurant apparait, par exemple, complètement nu assis sur les toilettes. Dans le deuxième, c'est le père de Nate, Cal Jacobs, joué par Eric Dane, qui s'est retrouvé au coeur d'une scène osée dans laquelle on pouvait le voir en train de pratiquer un anulingus sur un homme inconnu.

Vrai ou faux pénis

Eric Dane donne décidément de sa personne pour ce rôle ! Dans le dernier épisode, on le voit pénis à l'air en train d'uriner partout dans le hall de sa maison alors que sa femme et ses fils le regardent. Mais est-ce le vrai pénis de l'acteur que l'on voit à l'écran ou une prothèse ? Il a mis fin au suspens dans un entretien accordé à Men's Health. "J'avais un contrôle absolu sur le pénis. Parce que c'était censé être le mien. Je l'ai approuvé. J'ai dit: 'Cela ressemble à un beau pénis. Utilisons celui-ci'" a-t-il déclarant, expliquant ainsi qu'il avait utilisé une prothèse.

Dans la scène, son personnage Cal se lance dans un long monologue avec le pénis à la vue de tous. "C'est très libérateur de faire un monologue avec votre pénis sorti" affirme l'acteur, avant d'ajouter : "J'espère que tout le monde sera un peu plus à l'aise avec ses appendices après ce spectacle". L'épisode 5, disponible le 7 février prochain nous réservera-t-il des scènes aussi osées ? Le suspense reste entier, mais connaissant la série, cela ne nous étonnerait pas...