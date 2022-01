Euphoria saison 2 : une prothèse de pénis pour la scène de nu de l'épisode 1 ? L'acteur hallucine

Après plus de deux ans d'attente et des épisodes spéciaux, la saison 2 de Euphoria est enfin là. Zendaya y reprendre son rôle de Rue, jeune femme qui lutte contre ses addictions. Dans la première saison déjà, la série montrait une vision réaliste et brutale de l'adolescence et ce n'est pas terminé. Pour sa saison 1, la série avait déjà fait parler avec une scène de full frontal dans des vestiaires dans laquelle on pouvait voir pas moins de 30 acteurs masculins complètement nus devant les caméras. Cette fois, c'est une scène de la saison 2 qui fait parler pour sa nudité.

>> Ces stars qui ont utilisé (ou pas) des doublures pour des scènes de nu <<

La nouvelle scène d'Euphoria qui fait parler

Si certains, comme par exemple celle de Sex/Life avec le nu d'Adam Demos préfèrent garder le suspense sur la présence ou non de prothèses pour les scènes de full frontal, ce n'est pas le cas pour Euphoria avec sa nouvelle scène de nu. Dans l'épisode 1, Cassie (Sydney Sweeney) fait une rencontre pas très glam. Alors qu'elle se cache dans une salle de bain pour éviter de se faire choper en plein ébats par Maddy, elle se retrouve née à née avec un lycéen le pénis à l'air alors qu'il est sur les toilettes en train de faire la grosse commission (on vous avez prévenu pour le côté pas glam...)