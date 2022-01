Euphoria saison 2 : un acteur dévoile les coulisses de sa scène de sexe avec Eric Dane (Cal)

Dans l'épisode 1 de la saison 2 de Euphoria, on avait droit à un nouveau full frontal et l'acteur avait dévoilé s'il avait utilisé une prothèse (ou pas). L'épisode 2, diffusé la semaine dernière sur HBO et OCS, contenait une autre scène de sexe. Lors d'un rêve, Nate (Jacob Elordi) imaginait son père Cal (Eric Dane) en plein acte sexuel avec un inconnu. Dans la scène, on pouvait voir l'ex-star de Grey's Anatomy "pratiquer" un anulingus devant les caméras.

Comment a été tournée la scène de sexe avec Cal dans l'épisode 2 ?

Une scène osée dont on connaît aujourd'hui les coulisses. Sur Twitter, Christin Byrdsong a dévoilé que c'est lui qui a tourné cette scène en compagnie d'Eric Dane, dont il est fan depuis son enfance. "C'était un rêve de travailler sur cette série géniale avec un réalisateur incroyable et des acteurs si talentueux. Et j'ai tourné une fausse scène de sexe avec mon crush d'enfance/un acteur qui m'inspire" a-t-il écrit.

Dans ses nombreux messages, le jeune homme qui a aussi posté un selfie en compagnie de l'ex Docteur Glamour de Grey's Anatomy en a profité pour dévoiler les coulisses de cette séquence. "Le tournage a été incroyablement professionnel. Un accessoire a été construit par le coordinateur d'intimité pour être placé entre son visage et mes fesses." explique-t-il. Quant à Eric Dane ? "C'était vraiment une personne géniale. Tellement pro et relax. (...) c'est un mec bien" a confié l'acteur qui explique avoir été à l'aise tout le long du tournage. "Sur le plateau, je me suis mis en position et ils m'ont demandé comment je me sentais. J'ai dit : 'Les rêves deviennent vraiment réalité'. Tout le monde s'est mis à rire." a-t-il ajouté sur Twitter.