Euphoria saison 2 : Tom Holland bientôt dans la série ? "Peut-être que je suis déjà dedans", tease l'acteur

Il ne reste plus beaucoup d'épisodes avant la fin de la saison 2 d'Euphoria sur HBO (USA) et OCS (France). Et alors que les fans ne sont pas pressés de dire au revoir à la série de Zendaya (Rue), Tom Holland (Spider-Man, Uncharted) vient de clamer une nouvelle fois son amour à la fiction et de sous-entendre qu'il était peut-être déjà apparu en secret dedans.