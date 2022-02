Zendaya et Tom Holland : non, ils n'ont pas acheté de maison à Londres

Après avoir longtemps caché leur relation, Tom Holland et Zendaya - les deux stars de la franchise Spider-Man, ont décidé d'assumer au grand jour leur histoire à la suite de la parution dans la presse people de photos intimes les concernant. Or, depuis que les deux acteurs ont officialisé leur couple, celui-ci se retrouve malgré lui au centre d'innombrables rumeurs toutes plus folles les unes que les autres.

Une maison pour Zendaya et Tom Holland ?

La dernière en date ? Selon The Mirror, ils auraient acquis une maison près de Kingston, en Angleterre, pour 3,6 millions d'euros. Oui, c'est rentable de sauver le monde. A l'intérieur de cette résidence ? 6 chambres, une salle de sport et un cinéma. Par contre, aucune info sur une possible double vasque. Mais surtout, cette maison se situerait dans le quartier de Richmond, pas très loin de celui où a grandi l'acteur.

Un premier gros investissement commun aussi mignon que romantique puisque, à travers celui-ci, Zendaya quitterait ses USA pour s'installer près de sa belle-famille anglaise. Le problème ? Celui-ci est surtout... totalement faux. Et pour cause, là où une soi-disant source affirmait, "Ils sont tellement amoureux et voulaient que leur première maison soit à Londres là où Tom a grandi", ce dernier vient de démentir ces propos.

L'acteur dément la rumeur

Invité de l'émission Live with Kelly and Ryan, l'acteur d'Uncharted - actuellement au cinéma, s'est agacé de ces inventions sur sa vie privée. "J'ai tellement de proches qui m'ont appelé récemment parce que, apparemment, j'ai acheté une nouvelle maison dans le sud de Londres ! Mais c'est complètement faux !", a-t-il déploré.

Puis, sur un ton plus amusé, il a notamment ajouté plus loin, "Je n'ai pas acheté de maison. Donc [en voyant ça] je me suis dit, 'Wow, quelle surprise. Je me demande quand est-ce que je vais avoir les clés !" Enfin, interrogé ensuite sur l'origine de cette rumeur, Tom Holland a confié, "je ne sais pas", ce qui laisse ainsi entendre que ni lui, ni Zendaya, ne sont encore à la recherche de leur propre maison.

Vous pouvez ranger votre appareil à raclette, la crémaillère c'est pas pour tout de suite !