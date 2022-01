Zendaya et Tom Holland : nouvelle étape, le couple achète une immense maison

Après s'être rencontrés sur le tournage de Spider-Man : Homecoming en 2016, Zendaya et Tom Holland ont, malgré eux, confirmé les rumeurs sur un rapprochement amoureux en 2021. La star d'Euphoria et celui que l'on retrouvera bientôt dans le film Uncharted ont été photographiés en plein bisous en juillet dernier et avaient évoqué ces photos volées dans une interview. Aujourd'hui, le couple a donc décidé de sauter le pas et de passer aux choses sérieuses avec un achat immobilier.

Tom Holland et Zendaya achètent une maison

Selon The Mirror, les deux stars ont récemment décidé d'acheter une maison ensemble en Angleterre. Le bien se situerait dans le quartier de Richmond, au sud ouest de Londres, près de Kingston où est né l'acteur britannique. Tom Holland et Zendaya auraient acquis une maison contenant 6 chambres pour la (modique) somme de 3 millions de livres soit 3,6 millions d'euros. Elle contient une salle de sport et un cinéma, rien que ça !

Le couple ne va cependant pas s'y installer tout de suite puisqu'une source confie à The Mirror qu'ils vont effectuer des travaux de rénovation qui ajouteront 250 000£ (300 000 euros) à la facture. Emménagement prévu à la fin de l'été 2022. "Ils sont super heureux de cette propriété et d'avoir leur première maison ensemble. Ils sont tellement amoureux et voulaient que leur première maison soit à Londres là où Tom a grandi" a précisé une source à The Mirror.

>> Zendaya et Tom Holland en couple ? Marvel et Sony avaient tout fait pour éviter ça ! <<

Cette maison n'est pas la première propriété des deux acteurs. Tom Holland est déjà propriétaire d'un appartement de trois chambres dans la capitale londonienne et Zendaya possède une maison à Los Angeles, estimée à 3 millions de dollars. En même temps, avec leurs comptes en banques, on aurait fait pareil !