Tom Holland et Zendaya réagissent aux photos de leur baiser : "On nous a volé notre intimité"

Jouer un couple devant les caméras, ça peut rapprocher. Que ce soit sur le tournage d'une série ou bien d'un film, des couples se sont formés et certains sont plus discrets que d'autres. S'ils jouent des amoureux dans la saga Spider-Man, Zendaya et Tom Holland n'ont jamais confirmé les rumeurs de couple qui circulent sur eux depuis 2017. L'interprète de Peter Parker avait même confirmé être célibataire il y a quelques années, une chose qui a bien changé depuis.

Et pour cause, cet été, Zendaya et Tom Holland ont été photographiés... en plein baiser. Des images qui ne laissaient que peu de place au doute quant à leur relation. Et pourtant, depuis la publication de ces clichés, les deux acteurs n'ont jamais confirmé être amoureux. Ce n'est toujours pas le cas dans une nouvelle interview publiée par GQ mais l'interprète du super-héros a quand même accepté d'évoquer les images volées.

Tom Holland et Zendaya évoquent les photos volées

A l'occasion de la sortie prochaine de Spider-Man : No Way Home dont vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce et qui sortira au cinéma le 15 décembre prochain, Tom Holland a eu droit à un portrait dans le magazine GQ. Une interview dans laquelle l'acteur de 25 ans évoque aussi les difficultés de la célébrité, comme par exemple le fait d'être la cible des photographes. "L'un des côtés négatifs de la célébrité c'est que ta vie privée ne t'appartient plus et un moment que tu croyais être vécu entre deux personnes qui s'aiment beaucoup est maintenant un moment partagé avec le monde entier. J'ai toujours voulu garder ma vie privée privée car je partage déjà tellement de ma vie avec le monde" a expliqué l'acteur qui avoue que lui et Zendaya se sont sentis "volés" dans leur intimité.

Tom Holland avoue aussi que ce n'est pas que lui et Zendaya ne sont pas prêts à parler de leur possible couple mais simplement qu'ils n'en n'ont pas envie pour le moment. "Ce n'est pas mon histoire. C'est notre histoire. Et nous en parlerons quand nous serons prêts à en parler tous les deux" a-t-il confié. Zendaya, que l'on a pu voir dans Dune face à Timothée Chalamet, a également évoqué ces photos volées. "C'était assez étrange, bizarre, déroutant et invasif. La chose que l'on partage tous les deux, c'est que quand on aime un personne, on aimerait que certains moments restent entre nous... Je pense qu'aimer quelqu'un est une chose sacrée et spéciale et que l'on veut vivre et expérimenter à deux" ajoute la star.

En tout cas, Tom Holland est toujours aussi gaga de Zendaya et a confié qu'avoir l'actrice dans sa vie a joué un rôle important pour sa santé mentale. C'est beau l'amour !