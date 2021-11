Spider-Man No Way Home : Tobey Maguire et Andrew Garfield confirmés dans la bande-annonce ?

La date est notée dans l'agenda de tous les fans du super-héros, c'est le 15 décembre 2021 que le film Spider-Man - No Way Home débarquera au cinéma. Une sortie très attendue puisque ce nouvel épisode des aventures de Peter Parker pourrait être le dernier en solo pour Tom Holland, et que Jon Watts (le réalisateur) et son équipe nous ont possiblement préparé le plus gros crossover du MCU (oui, mieux que le célèbre Infinity War).

Peter Parker en grosse galère face à de nombreux vilains

Ce n'est pas un secret, dans ce troisième film de la saga, Peter Parker et Dr Strange (Benedict Cumberbatch) vont bouleverser le multivers. Prêt à tout pour faire oublier au monde entier la révélation sur son identité secrète, le héros incarné par Tom Holland va en effet utiliser une formule qui aura pour conséquences... de propulser dans sa ville de célèbres vilains de Marvel issus de différentes Terres. Le twist ? Ces versions seront en réalité celles des précédentes franchises Spider-Man, ce qui nous permettra ainsi de retrouver Alfred Molina en Dr Octopus, Jamie Foxx en Electro ou encore Rhys Ifans en Lézard.

Et comme on peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce dévoilée ce mardi 16 novembre 2021 aux USA, cela nous offrira des confrontations aussi épiques que badass et fera monter le danger comme jamais sur Terre (oui, à en croire la réaction de Strange, le claquement de doigts de Thanos à côté, c'était une partie de rigolade). Heureusement, en plus de sa propre team composée de MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon), Peter Parker devrait pouvoir compter sur les retours à l'écran de... Peter Parker version Tobey Maguire et Peter Parker version Andrew Garfield.

Les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield confirmés dans la bande-annonce ?

Alors que ces présences se retrouvent au centre de nombreuses rumeurs depuis des mois, la bande-annonce - qui ne les dévoile pas, met en place de nombreux sous-entendus qui ne laissent désormais que peu de place au doute. Entre Octopus qui s'offusque en découvrant que Tom Holland n'est pas son Peter Parker ou la chute de MJ qui est clairement un hommage à la mort de Gwenn dans The Amazing Spider-Man 2 (de quoi offrir à Andrew Garfield une chance de rédemption en sauvant cette fois-ci l'héroïne ?), les indices ne manquent pas.

Plus parlant encore, il est difficile de ne pas mentionner la baston finale entre Spidey et tous les vilains. On peut effectivement voir Electro et le Lézard sauter en l'air afin d'affronter personne (?!), alors même que le Lézard se prend un coup de poing invisible dans la version brésilienne du trailer (étrangement supprimé depuis). Traduction ? Il y a fort à parier que Marvel a tout simplement fait effacer numériquement les deux autres Spider-Man de la vidéo afin de préserver un minimum de surprise aux spectateurs.

Une version qui se crédibilise d'autant plus quand on se souvient d'une récente photo de tournage qui avait leaké et sur laquelle on apercevait les trois Spider-Man côte à côte sur des échafaudages, ce qui est justement l'emplacement de l'affrontement final dans ce trailer !