Spider-Man - No Way Home : le dernier film de Tom Holland ? L'acteur tease la fin

Après Captain America, Black Widow et Iron Man, les Avengers vont-ils prochainement perdre un autre membre emblématique ? C'est malheureusement possible. Tandis que Peter Parker fera son grand retour au cinéma dans le film Spider-Man - No Way Home, attendu le 15 décembre 2021, Tom Holland a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de son dernier projet au sein du MCU.

Tom Holland tease la fin de la franchise

"On a tous traité ce film comme la fin de la franchise", a confessé l'acteur auprès de EW, avant de poursuivre plus loin, "On a vraiment vu en No Way Home un film capable de servir de conclusion, et il résonne comme tel". Des propos peu encourageants alors que le MCU entame progressivement une nouvelle phase mais qui, on vous rassure, n'officialisent en rien l'avenir du personnage.

Tom Holland l'a d'ailleurs assuré, même s'il ne manque pas de nouveaux projets ciné, il n'est pas contre l'idée de poursuivre l'aventure chez Marvel, "Je pense que si nous étions assez chanceux pour avoir la possibilité d'explorer à nouveau ces personnages, on découvrirait une version vraiment différente d'eux". Traduction ? Là où les trois premiers films étaient assez légers, liés à la période adolescente du héros, l'entrée dans le monde adulte pourrait être plus sombre, "Ca ne ressemblerait plus à la trilogie Homecoming. On prendrait notre temps afin de construire quelque chose de différent et changer le ton de ces films".

"On avance tous vers le prochain chapitre de nos carrières"

Néanmoins, là encore, n'allez pas croire qu'une nouvelle trilogie a réellement la possibilité de voir le jour. Visiblement content de nous dérouter, l'interprète du super-héros a notamment tenu à préciser ceci, "Mais je ne sais pas du tout si ça pourrait arriver ou non".

Pire, il l'a rappelé une dernière fois, toutes les personnes impliquées sur No Way Home ont jusqu'à présent considéré ce projet comme leur dernier et il a lui-même la tête tournée vers l'avenir, "On fait ces films depuis maintenant 5 ans. On a vraiment créé un lien incroyable [avec Zendaya et Jacob Batalon, ndlr]. On a fait chacun des films ensemble, participé aux promos ensemble... Et pour notre dernière scène, nous ne savions pas si ça allait être réellement notre séquence finale tous les trois. C'était déchirant. Mais dans le même temps c'est vraiment excitant car on avance tous vers le prochain chapitre de nos carrières".

Autant dire que si le film Spider-Man - No Way Home ne cartonne pas au cinéma, ça ne sent pas très bon pour une suite.