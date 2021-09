Shang-Chi : "Il va transformer le MCU" promet l'équipe du film (Interview)

Shang-Chi, l'outsider du MCU

Destin Daniel Cretton : "Shang-Chi est caché au moment où on le découvre. Il ne prend conscience de sa véritable force qu'à la fin du film. Donc, oui c'est un outsider dans le MCU. Mais à la fin du film, on découvre qu'il sera capable d'accomplir de grandes choses. Il est le futur du MCU et prêt à faire face aux autres Avengers."

Une audition des plus secrètes

Simu Liu : "Je savais pour quel film j'auditionnais même s'ils ne voulaient pas me le dire (rires). Marvel est très secret sur ses projets. La première audition était une vidéo que j'ai dû leur envoyer de Toronto où je résidais alors. J'ai joué deux scènes de Will Hunting (film de Gus Van Sant avec Matt Damon et Robin Williams) parce qu'ils refusaient de m'envoyer des scènes du film. Puis on m'a demandé de me rendre à Los Angeles rencontrer le réalisateur. J'ai refait quelques scènes puis j'ai été invité à une dernière audition à Brooklyn à New York. Deux jours plus tard, j'ai eu le rôle. Je suis devenu Shang-Chi mais je n'avais pas le droit de le dire à quiconque. J'ai quand même prévenu mes parents et mon meilleur ami malgré les menaces de Kevin Feige (rires)."