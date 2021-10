Spider-Man 3 : les présences de Tobey Maguire et Andrew Garfield confirmées par Tom Holland ?

Tom Holland tease sa meilleure scène

A priori, le film Spider-Man No Way Home - attendu le 15 décembre 2021 au cinéma, a été pensé et tourné comme le dernier de la saga. Autrement dit, même si Peter Parker version Tom Holland pourrait revenir à l'écran à travers d'autres projets du MCU, une partie de son histoire solo pourrait prendre fin cette année.

Une déception ? Oui... mais qui ne se ressentira pas à l'écran. L'acteur l'a révélé auprès de Empire, lui et l'équipe de la franchise ont tout fait pour nous en mettre plein les yeux. "J'ai participé à l'une des scènes les plus cool de ma carrière" a-t-il notamment confessé, visiblement hypé par le résultat à venir.

Une séquence "incroyable" qui nous fera halluciner

De quelle séquence s'agira-t-il ? Sans surprise, le comédien n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y aura Peter Parker, Tante May (Marisa Tomei), Happy Hogan (Jon Favreau) et (au minimum) un 4ème personnage mystérieux, dont le nom est encore gardé secret.

"Il s'agit de 4 personnes assises autour d'une table, qui ont une discussion au sujet de ce que ça représente d'être un super-héros. Et c'est incroyable", a tout de même accepté de préciser Tom Holland. Là encore, il faudra attendre la sortie du film pour en savoir davantage, mais préparez-vous à halluciner, "L'autre jour, avec mon frère, on a vu la scène et elle nous a décroché la mâchoire".

Tobey Maguire et Andrew Garfield confirmés ?

De fait, une question se pose désormais : qui est ce mystérieux individu ? S'agirait-il de Peter version Tobey Maguire ou de Peter version Andrew Garfield ? Ces deux options sont clairement possibles. Si Tom Holland a immédiatement tenu à calmer la moindre enflammade en assurant ne rien savoir, "Je suis toujours tenu dans le flou. S'ils sont présents, personne ne m'a rien dit", ses propos laissent néanmoins peu de place au doute.

Après tout, qui serait mieux placé qu'un autre Spider-Man pour permettre à son Peter Parker d'échanger sur la vie de super-héros et de comprendre son expérience ? Et surtout, quel autre crossover que celui-ci aurait le potentiel de nous faire halluciner au point d'en être sous le choc, quand on a déjà vu énormément de rencontres super-héroïques dans le MCU ?

On le sait, Spider-Man No Way Home intégrera dans l'histoire d'anciens personnages de la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire (Dr Octopus) et de la saga The Amazing avec Andrew Garfield (Electro). Aussi, avec tous les indices qui se mettent en évidence, on a de plus en plus de mal à ne pas imaginer Jon Watts, le réalisateur, profiter de cette occasion pour mettre en scène ce crossover ultime.