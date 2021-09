Timothée Chalamet (Dune) et Zendaya : tourner avec des combinaisons moulantes ? "On galérait"

Dans son nouveau film, Dune, Denis Villeneuve réunit un incroyable casting composé de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem ou encore de David Bautista. Tout ce beau monde signe une adaptation réussie du livre de Frank Herbert et qui va sans aucun doute remporter plus de succès que le premier long-métrage sorti en 1984. On y suit toujours l'histoire de Paul Atreides, doté d'un pouvoir qu'il ne contrôle pas et voué à un incroyable destin. Pour préserver l'avenir de sa famille, il doit se rendre sur la planète la plus dangereuse et la plus convoitée par les autres clans. Un seul objectif : dominer sa peur.

Timothée Chalamet et Zendaya se confient sur les coulisses de Dune

La version Dune de Denis Villeneuve offre une vraie claque visuelle que ce soit au niveau des effets spéciaux, des décors ou encore des costumes. En revanche, ça n'a pas dû être hyper facile pour les acteurs de tourner dans des combinaisons moulantes. Timothée Chalamet et Zendaya ont eu l'occasion de raconter leur expérience en interview avec PRBK : "Zendaya était la seule à ne pas galérer avec ces combinaisons. Elle est bénie par les dieux de la mode. Nous autres, on galérait, on souffrait du dos, en pensant que l'on pouvait pisser dedans comme il y a écrit dans le roman, mais ce n'était pas le cas", confie l'acteur.

L'interprète de Chani, elle, porte beaucoup d'admiration pour ces tenues : "Les costumes sont magnifiques dans ce film. Je me souviens de mon arrivée et de les découvrir en vrai avec le travail sur les détails. C'est le genre de choses qui m'ont stupéfaite. Tout comme la coiffure et le maquillage. J'avais un petit tattoo ici. Pas beaucoup de gens vont le remarquer, mais il est là, dans la langue extraterrestre des Fremen."

Propos recueillis par Olivier Portnoi. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.