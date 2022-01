Tom Holland passe à l'action dans Uncharted : nouvelle bande-annonce impressionnante

Après avoir joué plusieurs fois Peter Parker sur grand écran pour des films solo (le dernier volet, Spider-Man : No Way Home est sorti fin décembre) et dans les films Avengers, Tom Holland a trouvé un autre rôle musclé : il joue Nathan Drake dans le film Uncharted. Il s'agit en fait d'un prequel du jeu vidéo sorti en 2007 où l'acteur de 25 ans incarne une version jeune du personnage, face à Mark Wahlberg, Antonio Banderas mais aussi Sophia Ali et Tati Gabrielle (vue récemment dans la saison 3 de You).

Nouvelle bande-annonce explosive pour Uncharted

Attendu au cinéma pour le 16 février prochain en France, le film Uncharted va nous en mettre plein les yeux et ce n'est pas la nouvelle bande-annonce publiée ce jeudi 27 janvier qui va nous faire dire le contraire. Dans ce film, Nathan Drake va être recruté par Sully pour retrouver un important trésor. Pour la petite histoire, Mark Wahlberg qui incarne Sully devait, à l'origine, jouer Nathan Drake dans l'adaptation cinématographique lors de sa mise en développement en 2010. Le projet étant resté longtemps en pause, c'est finalement Tom Holland qui a été recruté pour être le héros du film.

La bande-annonce tease un film bourré d'action avec des cascades impressionnantes dont certaines sont directement inspirées du jeu vidéo. Un trailer qui donne juste envie d'avancer le temps pour pouvoir enfin découvrir Uncharted au cinéma. Ça se voit qu'on a hâte, non ?

Uncharted, au cinéma le 16 février.