Tom Holland, Rayane Bensetti, Jacob Elordi... 15 stars dans leurs premiers rôles

Retour dans le passé des stars... et ça peut faire un choc ! Après vous avoir parlé des premiers rôles des stars de Netflix ou bien des premiers rôles des stars de La Chronique des Bridgerton, PRBK a remonté la filmographie de 15 acteurs et actrices populaires. L'occasion de les découvrir plus jeunes et surtout très différents d'aujourd'hui, à l'heure de leurs débuts.

Eh oui, nos stars préférées ont bien changé depuis leur tout premier rôle devant les caméras. Accrochez-vous, ça peut vous étonner.

Tom Holland