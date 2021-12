Zendaya et Tom Holland : "J'ai volé ton coeur", l'interro surprise 100% cute pour Spider-Man - No Way Home

Spider-Man est de retour sur grand écran, deux ans après la sortie de Spider-Man : Far From Home. Souvenez-vous, dans le dernier volet des aventures de l'homme araignée, l'identité de Peter Parker était dévoilée au monde entier. Or, si cette liberté ne dérangeait pas Tony Stark à l'époque, toujours content d'être dans la lumière, cette révélation n'est malheureusement pas sans conséquences pour la vie de Peter et de ses proches. Aussi, dans Spider-Man : No Way Home, en salles ce mercredi 15 décembre 2021, Peter va demander de l'aide à Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) pour que la planète oublie finalement qu'il est Spider-Man et retrouver une vie normale. Mais rien ne va se passer comme prévu et notre héros va se retrouver malgré-lui plongé dans le multivers quand sa propre ville va être envahie de certains méchants mythiques de la franchise.

Zendaya et Tom Holland en interview

A l'occasion de la sortie du film, Zendaya (MJ) et Tom Holland (Peter Parker) étaient de passage à Paris il y a quelques semaines. L'occasion pour PRBK de les soumettre à l'interro surprise ! Qui connaît mieux l'autre ? Les deux acteurs qui seraient en couple selon les rumeurs ont répondu à nos questions et c'est 100% cute comme vous pouvez le voir dans notre diaporama. Tom Holland s'amuse même d'avoir volé le coeur de Zendaya et on fond !

Dans notre interview, les deux stars de Spider-Man : No Way Home révèlent aussi quel est leur Avenger préféré, quel métier ils auraient pu faire et Tom Holland évoque son casting compliqué pour la franchise. L'interprète de Peter Parker a expliqué avoir été super stressé en attendant de savoir officiellement qu'il rejoignait la franchise puisqu'il a dû patienter plus de 6 semaines. Découvrez toutes leurs réponses en vidéo dans notre diaporama.