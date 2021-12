Zendaya et Tom Holland (Spider-Man) en couple ? Marvel et Sony avaient tout fait pour éviter ça !

Les acteurs de Spider-Man en couple à chaque fois

Le costume de Spider-Man est-il magique ? Ce n'est pas impossible. Après tout, ce n'est pas un secret, Tobey Maguire (Peter) et Kirsten Dunst (MJ) avaient profité du tournage du film Spider-Man (2002) pour se laisser aller à une histoire d'amour de quelques mois, tandis que Andrew Garfield (Peter) et Emma Stone (Gwen) étaient de leur côté tombés sous le charme l'un de l'autre à l'occasion du film The Amazing Spider-Man (2012) avant de se séparer au bout de 4 années de relation, la faute notamment à la distance causée par leurs emplois du temps.

Et forcément, vous l'avez compris, Tom Holland (Peter) et Zendaya (MJ) n'ont à leur tour pu échapper à cette "tradition". Si les deux acteurs du MCU n'ont jamais officialisé quoi que ce soit les concernant, ils se sont tout de même récemment confiés sur les fuites dans la presse de l'un de leur baiser, tandis que l'acteur nous a récemment confié en interview avoir "volé le coeur" de sa partenaire...

Les producteurs ont tenté d'éviter la relation entre Tom Holland et Zendaya

Un nouveau couple qui affole évidemment le public, mais qui ne fait pas vraiment plaisir... aux producteurs. Amy Pascal (productrice chez Sony, qui collabore avec Marvel sur les films Spider-Man), a au contraire profité d'une interview avec le New York Times pour réagir à cette histoire. Interrogée sur la raison pour laquelle toutes les stars de la franchise sont tombées amoureuses au fil des années, Amy Pascal a haussé les épaules avant de confesser avoir pourtant tout fait pour éviter ça.

"Alors que l'on venait de les caster, j'ai pris Tom et Zendaya à part afin de leur donner des conseils / les sermonner, a-t-elle révélé. Je leur ai dit de ne pas aller vers ça, de ne pas le faire. De tenter d'éviter". Puis, elle l'a ensuite précisé, "J'avais donné le même conseil à Andrew et Emma. Car cela peut compliquer les choses". Or, Amy Pascal l'a déploré, "Ils m'ont tous ignorée".

De quoi faire le bonheur de la presse people, mais offrir à chaque fois quelques casse-têtes aux producteurs et équipes des films. En 2007, Sam Raimi - réalisateur de la première trilogie Spider-Man, avait en effet confié au Sydney Morning Herald avoir été grandement stressé par la rupture de Tobey Maguire et Kirsten Dunst au moment d'entamer le tournage du deuxième film, "Ils avaient commencé à se fréquenter au milieu du premier film avant de finalement rompre avant la suite. Et j'avais vraiment peur que cela leur fasse perdre cette alchimie entre eux. Je n'arrêtais pas de m'en inquiéter".

Autant dire que l'on ne serait pas surpris de voir débarquer une certaine Gwen Stacy au casting du prochain film solo de Spider-Man qui fera suite à Far From Home...