Euphoria saison 2 : Tom Holland caché dans l'épisode 7 ? Une fan repère l'acteur mais...

Un caméo de Tom Holland dans Euphoria ?

Tom Holland ne l'a jamais caché, son rêve du moment est d'apparaître dans un épisode d'Euphoria, la célèbre série de Zendaya, sa partenaire sur la franchise Spider-Man et sa copine dans la vraie vie. "Ecoutez, cela fait un moment que je milite pour ça et ça n'est toujours pas arrivé. Et j'en suis très déçu", a-t-il récemment révélé auprès d'IMDB, avant de préciser qu'il était déjà venu sur les plateaux "au moins une trentaine de fois".

Une envie partagée par l'interprète de Rue, qui a de son côté plusieurs fois ouvert la porte à un caméo amusant. Durant une interview avec ETOnline en janvier dernier, elle déclarait notamment : "On blague souvent sur le fait de l'intégrer discrètement en arrière-plan et d'attendre de voir si quelqu'un réussit à le repérer". De quoi forcément nous obliger à regarder les nouveaux épisodes en prêtant encore plus d'attention au moindre détail.

Une fan repère l'acteur en arrière-plan...

Et justement, une fan d'Euphoria a profité de son compte Twitter cette semaine pour faire une grosse annonce : elle a repéré l'acteur dans l'épisode 7 de la saison 2, diffusé ce dimanche 20 février 2022 sur HBO aux USA. Oui, photo à l'appui, elle révèle que l'acteur était tout simplement caché dans le public durant la représentation de la fameuse pièce de Lexi, quelques rangées derrière Jacob Elordi (Nate) et Sydney Sweeney (Cassie).

Incroyable ? Un beau cadeau aux fans ? Oui... mais c'est malheureusement faux. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, le public autour de Nate et Cassie dans l'image dévoilée par l'internaute ne ressemble en rien à celui qui était réellement présent autour du duo dans l'épisode 7. Autrement dit, sa découverte ne provient pas du tout d'une scène tournée durant la pièce de théâtre. Hum.