Euphoria saison 2 : Tom Holland bientôt dans la série ? Zendaya ouvre la porte, mais...

Tom Holland au casting d'Euphoria ?

Depuis leur rencontre sur les plateaux de Spider-Man Homecoming, Zendaya et Tom Holland sont inséparables et forment l'un des couples les plus fantasmés sur la planète people. L'interprète de Peter Parker est tellement fan de sa partenaire de jeu qu'il est désormais prêt à la suivre partout, même au sein de ses propres projets.

Il y a quelques semaines, à l'occasion d'une session de questions/réponses organisée par IMDB, le comédien révélait notamment que l'un de ses objectifs du moment était d'apparaître dans un épisode d'Euphoria, la célèbre série d'HBO portée par Zendaya : "Ecoutez, cela fait un moment que je milite pour ça et ça n'est toujours pas arrivé. Et j'en suis très déçu. Il le précisait ensuite, il est un véritable fan de la fiction au point d'être venu soutenir sa compagne "au moins une trentaine de fois" sur les plateaux durant le tournage de la saison 2.

Zendaya est pour, mais...

Alors, son rêve va-t-il bientôt devenir réalité ? Tom Holland va-t-il réussir à décrocher une place dans cet univers ? Pour l'heure, le mystère reste entier, même si Zendaya est plutôt ouverte à cette idée. Après avoir confié auprès d'ETonline, "Il m'a soutenue durant toute la production de cette saison 2", l'interprète de Rue a révélé qu'un petit caméo de son compagnon pourrait effectivement être une bonne chose à mettre en place, "On blague souvent sur le fait de l'intégrer discrètement en arrière-plan et d'attendre de voir si quelqu'un réussit à le repérer".

Malheureusement, il n'est pas encore certain que ce bel appel du pied soit entendu par les producteurs. En cause ? Zendaya l'a ensuite rappelé, l'ambiance n'est clairement pas à la fête et aux trucs joyeux dans l'intrigue actuelle d'Euphoria. "Cette saison, Rue va vraiment toucher le fond, a confessé l'actrice, qui a énormément souffert durant le tournage. Et c'est à partir de là que cela va devenir très douloureux à suivre pour nous. Et l'incarner pendant qu'elle vivait ça, ça m'a blessée." Autant dire que tant que cette ambiance sera aussi pesante et sombre dans la série, une petite blague avec Tom Holland à l'écran sonnerait fatalement comme hors sujet.

Reste donc à espérer que la potentielle saison 3 apportera un peu de lumière à cet univers afin de préparer le terrain à ce caméo.