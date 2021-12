Zendaya et Tom Holland en couple et 100% in love : "Ils veulent passer chaque moment ensemble"

En juillet dernier, Zendaya et Tom Holland étaient pris en flagrant délit de bisous par les paparazzi. Après des années de rumeurs, ces photos confirmaient donc le rapprochement amoureux des deux stars. Ils n'ont jamais confirmé être en couple mais les propos récents des deux stars sur ces photos et leur complicité n'ont échappé à personne (on vous laisse découvrir notre interview dans le diaporama si vous doutez encore).

Zendaya et Tom Holland, une relation sérieuse faite pour durer

Pendant la promo de Spider-Man : No Way Home qui cartonne au cinéma, Zendaya et Tom Holland étaient inséparables. Une chose qui semble durer pour les deux stars de 25 ans. C'est en tout cas ce que laisse entendre une source qui s'est confiée à Us Weekly. Cette personne qui souhaite rester anonyme a expliqué que le duo est plus proche que jamais. "Zendaya et Tom sont a un moment idéal de leur relation en ce moment. Dévoiler leur relation au public les a rendus encore plus forts et sûrs de leur relation" explique cette personne.

Une belle histoire entre l'actrice qui reviendra bientôt pour la saison 2 de Euphoria et l'acteur prochainement à l'affiche du film Uncharted qui semblent aujourd'hui toujours aussi proches. "Ils sont toujours dans une phase où leur amour est tout nouveau et ils veulent passer chaque moment ensemble. Ce qui est super car ils ont beaucoup tourné, voyagé et rencontré la presse ensemble. Il l'adore et elle trouve qu'il est intelligent et drôle" ajoute cette source.

Vous l'aurez compris, Tom Holland et Zendaya sont 100% amoureux. "Ils sont engagés dans cette relation pour longtemps" assure le proche des deux stars. Pas étonnant puisque Tom Holland a récemment évoqué une pause dans sa carrière... pour fonder une famille.