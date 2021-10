Uncharted : Tom Holland impressionne en Nathan Drake dans une bande-annonce fidèle aux jeux

Après Tomb Raider porté par Alicia Vikander en 2018, c'est une autre saga emblématique du monde du jeu vidéo qui s'apprête à connaître les joies d'une adaptation cinématographique. En effet, c'est le 18 février 2022 que la franchise Uncharted du studio Naughty Dog aura le droit à son premier film.

Un film qui fera honneur aux jeux vidéo

Au programme ici ? Première surprise, ce film signé Ruben Fleischer nous plongera dans une histoire inédite avec un Nathan Drake extrêmement jeune. Et pour cause, là où le célèbre personnage est dans sa trentaine bien tassée dans les jeux, c'est finalement Tom Holland (Spider-Man) qui a été choisi pour l'incarner. De son côté, c'est Mark Wahlberg qui a été casté pour le rôle de Sully.

Une déception ? Pas nécessairement. Malgré cette entorse étonnante à la saga, Uncharted devrait heureusement parfaitement rendre hommage à l'univers bien connu des gamers. Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, l'ambiance "explorateur / chasseur de trésors" sera bien présente et surtout, on a déjà ce sentiment de vrai jeu de plate-formes avec des séquences à la mise en scène originale qui nous laissent croire que l'on pourrait parfaitement les contrôler avec une manette. Les plus observateurs auront d'ailleurs remarqué que des scènes du film seront directement tirées de certains jeux (poke celle de l'avion et des caisses qui nous ramène à Uncharted 3).

De même, du côté du casting, le rajeunissement de Nathan Drake passe parfaitement dans cet univers. Tom Holland, déjà habitué aux films d'action, est vraiment crédible dans le rôle et apporte autant de charisme que d'humour au personnage, et n'hésite pas à tout donner devant la caméra lors de scènes plus intenses et badass. Un soulagement !

Bref, entre les costumes et décors qui nous en mettront plein les yeux, et ce côté aventure façon Pirates des Caraïbes / Indiana Jones, Uncharted a tout pour plaire.