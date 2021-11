Euphoria saison 2 : la date de sortie dévoilée et une première bande-annonce intense avec Zendaya

Euphoria de retour en janvier 2022

C'est le 4 août 2019 que HBO a diffusé le dernier épisode de la saison 1 de Euphoria, sa nouvelle série adolescente événement. Plus de deux longues années plus tard, la saison 2 s'apprête (ENFIN) à voir le jour sur nos écrans. Alors que l'on pourra déjà retrouver Zendaya au cinéma en tant que MJ en décembre prochain dans le film Spider-Man : No Way Home, c'est en janvier 2022 qu'elle reprendra finalement son rôle de Rue.

Ce mardi 23 novembre 2021, le compte Instagram officiel de la chaîne a en effet annoncé la nouvelle : c'est le 9 janvier 2022 que débutera la diffusion des nouveaux épisodes aux USA. Et du côté de la France ? Rendez-vous sur OCS dès le lendemain, le 10 janvier 2022, à travers une programmation en US+24 en Version Originale sous-titrée.

Premier teaser intense pour la suite

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, cette date de reprise a été accompagnée d'un premier teaser (voir dans notre diaporama). Alors que la vidéo débute doucement avec une Rue en train de danser chez elle sur du Frank Sinatra, probablement sous l'effet de quelques substances, la suite du trailer est nettement plus intense. Fêtes, sexe, violence, drogues, meurtre (?), Euphoria ne va clairement pas s'assagir dans cette suite et on peut malheureusement craindre de voir certains personnages connaître un triste destin l'an prochain...

Côté casting, sachez que les nouveaux épisodes seront bien évidemment portés par les acteurs de la saison 1 avec les retours de Hunter Schafer (Jules), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate) ou encore Angus Cloud (Fezco), même si de nouvelles têtes feront également leur apparition comme Minka Kelly, Dominic Fike ou encore Demetrius Flenory Jr.