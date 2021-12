Tom Holland prêt à fonder une famille : "Je suis impatient d'être papa"

Tom Holland bientôt papa ? L'acteur de Spider-Man : No Way Home veut fonder une famille

C'est le big love entre Tom Holland et Zendaya ! La star des films Spider-Man, qui incarne Peter Parker alias l'homme araignée, est tombé amoureux de sa partenaire Zendaya qui joue MJ dans la franchise Marvel, même s'ils n'ont jamais vraiment officialisé leur relation. Alors que les acteurs sont en promo pour la sortie de Spider-Man : No Way Home au cinéma, le comédien a avoué vouloir faire une pause dans sa carrière pour fonder une famille. A 25 ans, il semble prêt à devenir papa et avoir des enfants. Tom Holland et Zendaya vont-ils bientôt franchir le cap du bébé ?

"J'ai passé les 6 dernières années à être tellement concentré sur ma carrière" a-t-il confié au magazine People, "Je veux faire une pause et me concentrer sur le fait de fonder une famille et de déterminer ce que je veux faire en dehors de ce monde". "J'adore les enfants. Je suis impatient d'être papa - je peux attendre et je le ferai, mais j'ai hâte !" a même insisté Tom Holland, très enthousiaste à l'idée d'avoir des bébés.

"Mon père a été un très bon modèle pour moi"

Zendaya, avec qui Tom Holland s'affiche en couple depuis juillet dernier (les rumeurs les disaient déjà engagés dans une relation avant ça), ne s'est pas encore confiée sur ses envies d'enfants. Mais son petit ami est clairement décidé à devenir papa. "Si je suis à un mariage ou à une fête, je suis toujours à la table des enfants à traîner. Mon père a été un très bon modèle pour moi. Je pense que je tiens ça de lui" a-t-il ajouté.