Euphoria : deux acteurs confirment leur couple avec une photo d'un baiser

C'est lors d'une soirée d'anniversaire au restaurant qu'ils ont posé pour cette photo de baiser/officialisation. "Bon anniversaire, bon anniversaire" est-il d'ailleurs écrit en légende l'image.

Les rumeurs de couple couraient depuis plusieurs semaines

Cela fait plusieurs semaines maintenant que les rumeurs de couple sur Hunter Schafer et Dominic Fike circulaient sur internet. Ils avaient été vus et photographiés main dans la main à plusieurs reprises en janvier 2022, notamment après un dîner ensemble au restaurant The Nice Guy, à West Hollywood.

Dominic Fike est le petit nouveau au casting de la saison 2 d'Euphoria. Et visiblement, en plus de décrocher un rôle, celui qui est aussi chanteur (il a sorti un premier album appelé "What Could Possibly Go Wrong" en 2020) a aussi réussi à se trouver une copine.