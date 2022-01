Euphoria saison 2 : deux acteurs de la série en couple ?

La bande-annonce de la saison 2 de Euphoria : deux acteurs de la série seraient en couple dans la vie

La saison 2 de Euphoria est de retour sur HBO et en France sur OCS (l'épisode 2 est maintenant disponible) après des mois et des mois d'attente. Et sur le tournage, il pourrait bien y avoir eu un nouveau rapprochement. Après Zendaya et Jacob Elordi qui ont depuis rompu, deux autres acteurs seraient en couple. Des photos d'une sortie au resto laissent peu de place au doute.