The 100 saison 7, Manifest saison 3.... : top 10 des séries à voir en avril 2021

The 100 saison 7

L'aventure se termine pour les héros de The 100. Le 1er avril - non, ce n'est pas une blague - Netflix lancera la saison 7 de la série qui est la dernière. L'occasion de découvrir enfin (légalement) la fin du show lancé en 2014. A la fin de la saison 6, Octavia semblait mourir et Clarke sacrifiat le corps de sa mère. Préparez-vous, la suite s'annonce TRÈS mouvementée. Au programme ? Des révélations, une grosse mort et des combats épiques. Vous n'êtes pas prêts !

Date de sortie : le 1er avril sur Netflix.

Manifest saison 3

Va-t-on enfin en savoir plus sur la disparition du vol 828 ? C'est en tout cas ce que semble promettre la bande-annonce de la saison 3 de Manifest, à voir dans notre diaporama. Le créateur de la série a promis de nombreuses révélations qui vont s'étaler sur toute la saison. On devrait notamment découvrir pourquoi un bout de l'avion a été découvert en plein océan alors qu'il est censé avoir explosé. Il ne faudra donc pas manquer ces épisodes inédits et vous n'avez plus d'excuses : ils seront disponibles en US+24 sur Salto.

Date de sortie : en US+24 sur Salto à partir du 2 avril.

Hippocrate saison 2

A la fin de l'année 2018, Canal+ dévoilait Hippocrate, sa série médicale adapté du film du même nom de Thomas Lilti (qui est aussi le créateur et scénariste de la série). Trois ans et une pandémie plus tard, les personnages reprennent du service dans la saison 2 qui, on s'en doute, va traiter de la Covid-19. Les jeunes médecins vont faire face à un afflux de patients en pleine crise sanitaire. Une intrigue qui devrait nous permettre de plonger comme jamais au coeur du système de santé français. Et Thomas Lilti sait de quoi il parle : médecin de formation, il a décidé de faire son retour à l'hôpital durant le premier confinement.

Date de sortie : à partir du 5 avril sur Canal+.

Them

Un peu de frissons ça vous dit ? Them est là pour ça. Avec son ambiance à la Get Out, elle raconte l'histoire d'un couple afro-américain qui déménage dans un quartier de Compton en Californie où habitent principalement des familles blanches. Mais le racisme n'est pas la seule chose qu'ils vont devoir combattre puisque des événements de plus en plus inquiétants vont avoir lieu. Them est produite par Lena Waithe et la saison 1 comptera 10 épisodes. Une saison 2 est déjà commandée. De quoi trembler pendant un moment !

Date de sortie : le 9 avril sur Amazon Prime Video.

The Nevers

Avant la polémique autour de son attitude sur le tournage de Buffy contre les vampires, Joss Whedon a créé la série de science-fiction The Nevers qui sera diffusée sur HBO (et donc chez nous sur OCS). Le pitch ? A l'époque victorienne, des femmes découvrent leurs abilités exceptionnelles et vont faire face à des ennemis redoutables. Côté casting, on retrouvera Laura Donnely, Olivia Williams, James Norton ou encore Tom Riley.

Date de sortie : en US+24 sur OCS à partir du 12 avril.